В высших и средних специальных учебных заведениях обучение может продолжиться дистанционно

«В связи с пандемией COVID-19 считается невозможной организация учебного процесса в общеобразовательных учреждениях в традиционном порядке (в соответствии с учебным планом)».

Как сообщает АПА, об этом говорится в результатах научных исследований Института образования, отражающих рекомендации и предложения по организации деятельности учебных заведений в новом учебном году в условиях COVID-19.

Отмечено, что в случае принятия решения о возобновлении деятельности общеобразовательных учебных заведений возможно лишь использование приспособленных к условиям учебных планов: «Обучение может быть организовано с учетом возможного влияния деятельности учебных заведений на эпидемиологическую ситуацию. Министерство образования должно предусмотреть продолжение телеуроков по всем классам и предметам, проекта «Виртуальная школа».

Отмечено, что в случае введения ужесточенного карантинного режима вследствие резкого ухудшения эпидемиологической ситуации деятельность учебных заведений должна быть полностью прекращена.

«Учитывая высокую мобильность и риск заражения студентов, получающих высшее и среднее специальное образование, предлагается продолжить учебный процесс в дистанционной форме на данной ступени образования».

В предложении отмечается, что учебные пособия и ресурсы по дистанционной форме обучения рекомендуется разрабатывать в соответствии с существующими программами.