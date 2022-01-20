Популярный французский актер Гаспар Ульель, известный по фильмам «Долгая помолвка» и «Ганнибал: Восхождение», скончался в возрасте 37 лет. Как сообщает AFP со ссылкой на его агента, Ульель стал жертвой несчастного случая, произошедшего 19 января во время катания на лыжах.

Он умер в больнице после падения на горнолыжной трассе в Альпах.

По имеющейся информации, во время катания на склоне Ульель столкнулся с другим лыжником и получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу на вертолете, но врачи оказались бессильны.