Коронавирусную инфекцию никогда не получится полностью искоренить, так как способы ее передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу, предупредил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. Об этом сообщает газета.ру.

По его словам, можно только бороться с последствиями, вызванными COVID-19.

«Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создает», — добавил он.

В пятницу, 5 мая, ВОЗ приняла решение отменить статус глобальной пандемии коронавируса, который действовал с 2020 года. В результате пандемия продолжалась 1150 дней.