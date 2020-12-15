В ВОЗ заверили, что Санта-Клаус имеет иммунитет к COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что Санта-Клаус, несмотря на свой возраст, имеет иммунитет к коронавирусу и в этом году будет всем развозить подарки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию Ван Керкхове.

«Мы разделяем озабоченность детей во всем мире, потому что Санта входит в группу риска для людей пожилого возраста. Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу… С ним все хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке. И многие главы государств по всему миру заявили нам, что они облегчили карантинные ограничения для того, чтобы Санта Клаус мог войти в их воздушное пространство. Так что он доставит все подарки», — сказала представитель ВОЗ.

В то же время она призвала детей не забывать о необходимости соблюдения дистанции с Сантой и выполнения всех требований гигиены от своих родителей.