В ВОЗ рассказали, как правильно утилизировать защитные маски

Российский представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что использованные медицинские маски можно утилизировать как обычные бытовые отходы, передает «Интерфакс».

По ее данным, маски представляют опасность только, когда их снимают. «Но после какого-то времени — практически [опасности] нет», — добавила Вуйнович.

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2631. (gazeta.ru)

| 2020-05-17T15:43:04+00:00 17 мая 2020, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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