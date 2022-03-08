В адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период с 24 февраля по 8 марта поступило 16 подтвержденных сообщений об обстрелах и авиаударах по медицинским учреждениям в Украине. Об этом на пресс-конференции сообщил доктор Ханс Анри П. Клюке, директор ВОЗ по Европейскому региону.

«ВОЗ решительно осуждает нападения на учреждения здравоохранения»,- подчеркнул Клюке.

По его словам, в последние дни в Украине участились нападения на медработников, больницы и другие медицинские учреждения, страна столкнулась с трудностями в поставках жизненно важных предметов медицинского назначения.

Представитель ВОЗ отметил, что в настоящее время в организации проверяют множество сообщений о нападении на медицинские учреждения, общественности будет представлена обновленная информация.

Само собой разумеется, что учреждения здравоохранения не должны подвергаться нападениям даже в военное время, сказал Клюге.

Он указал на то, что за 13 дней с начала российско-украинской войны Европа столкнулась с крупнейшим за последние 75 лет миграционным кризисом.

Система здравоохранения как в Украине, так и в соседних странах находится под большим давлением, добавил он.