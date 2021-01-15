В ВОЗ обсудят вопрос о COVID-паспортах для путешественников

Вопрос о COVID-паспортах для путешественников находится на повестке Чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил Всемирной Организации Здравоохранения по коронавирусу, сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш, пишет РИА Новости.

«С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции организация изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами», — сказал эксперт на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ для русскоязычных СМИ по вопросам COVID-19.

По его словам, комитет по международным медико-санитарным правилам периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против коронавируса.

«Данный вопрос также находится на повестке, мы ожидаем его обсуждения в течение текущего дня», — отметил он.