В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

В Европе наблюдаются первые признаки роста заболеваемости коронвирусом, заявил в Twitter глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в (европейском) регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах», — написал Клюге.

По словам Клюге, «огонь еще не погас». Он подчеркнул, что четыре из десяти стран мира, где было зафиксировано наибольшее число заражений за сутки, находятся в Европе. В ВОЗ призвали предпринять меры по борьбе с вирусом.