В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в Европе

В Европе наблюдаются первые признаки роста заболеваемости коронвирусом, заявил в Twitter глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в (европейском) регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах», — написал Клюге.

По словам Клюге, «огонь еще не погас». Он подчеркнул, что четыре из десяти стран мира, где было зафиксировано наибольшее число заражений за сутки, находятся в Европе. В ВОЗ призвали предпринять меры по борьбе с вирусом.

| 2021-03-03T00:43:26+04:00 3 марта 2021, 06:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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