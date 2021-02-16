В ВОЗ допустили третью волну COVID-19

Начало третьей волны COVID-19 будет зависеть «от поведения людей».

Как передает РИА Новости, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Вторая волна. Да, она сейчас показывает снижение по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна», — пояснила Вуйнович.

При этом она не стала давать прогноз, когда закончится пандемия коронавируса.

По словам представителя ВОЗ, об этом можно будет говорить, когда «число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога», а нагрузка на систему здравоохранения в связи с коронавирусом не будет мешать ее нормальной работе.

Как заявляла на минувшей неделе замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, рост числа заражений коронавирусом возможен весной. По ее словам, респираторные вирусы активно себя ведут, когда температура находится в диапазоне от нуля до плюс пяти — плюс десяти градусов и при практически стопроцентной влажности.