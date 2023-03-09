В связи с вооруженным инцидентом, произошедшим 4 марта около 12 часов в гипермаркете «Браво», расположенном в Хатаинском районе столицы, установлены 4 подозреваемых.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД.

Было отмечено, что в результате проведенных прокуратурой и сотрудниками МВД мероприятий было установлено, что Рухлан Исмаилов, Даянат Гудратов, Азер Мамедов и Сабухи Гурбанов, находясь в сговоре в составе группы лиц, совершили умышленное убийство, покушение на убийство, грабеж, незаконно приобрели и хранили огнестрельное оружие, его комплектующие части, боеприпасы.