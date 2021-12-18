В соответствии с «Планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год», в соединениях прошли специальные тактические учения.

Задачи, поставленные штабом перед задействованными в учениях спецподразделениями, выполнялись с применением боевого опыта, накопленного в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Согласно плану учения, поднятым по сигналу тревоги спецподразделениям было поручено нейтрализовать готовящуюся к провокации террористическую группировку условного противника и одновременно захватить ее лидера живым.

Привлеченные к практической деятельности подразделения и части войск Нахчыванского гарнизона, приведенные в различные степени боеготовности, были выведены в район учений по сигналу «Тревога».

В центрах управления боевыми действиями проверяются возможности рабочих групп, сформированных для координации действий войск, осуществлять обмен информацией с помощью современных технических средств.

Основными целями учений являются совершенствование взаимодействия соединений различных родов войск, достижение слаженности действий тактических и специальных групп, выполняющих отдельные задачи, обеспечение принятия командирами правильных решений и доведение их до подчиненных в кратчайшие сроки.