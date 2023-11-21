Как минимум 50 репортеров и сотрудников СМИ погибли с начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, сообщил Комитет защиты журналистов в X (Twitter).

По состоянию на 20 ноября, в зоне боевых действий погибли 45 палестинских, четыре израильских и один ливанский журналист. Еще три сотрудника СМИ пропали без вести, 11 получили ранения, 18 — арестовали. Комитет не указал, где работали убитые и раненые репортеры.

Организация подчеркнула, что участились нападения на журналистов, угрозы, кибератаки и цензура.