В Вене прошла акция против военных провокаций Армении

В столице Австрии городе Вене в знак протеста против военных провокаций Армении проведена большая акция.

Как сообщили # в Государственном комитете по работе с диаспорой, в акции протеста, организованной Ассоциацией деятелей культуры и бизнеса Azeri-DER, которая прошла перед Венской оперой, приняли участие представители азербайджанской и турецкой диаспор, известные бизнесмены, студенты, обучающиеся в этой стране.

Участники митинга, в чьих руках государственные флаги Азербайджана и Турции, транспаранты с надписями на немецком и английском языках — «Конец армянской агрессии!», «Карабах – это Азербайджан!», исполнили государственный гимн Азербайджана.

Глава Azeri-DER Ярдым Гюнеш отметил, что они пытаются донести до мировой общественности преступления Армении, оккупировавшей азербайджанские земли, против азербайджанского народа, и голос правды Азербайджана.