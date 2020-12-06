В Великобритании одобрили использование вакцины Pfizer и BioNTech

Великобритания одобрила использование вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech, сообщили в пресс-службе минздрава Соединенного Королевства.
В ведомстве отметили, что правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения одобрить вакцину. Она станет доступной на территории страны уже на следующей неделе.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока, уже на следующей неделе начнется вакцинация (rg.ru).