Смерть британской королевы Елизаветы II — старейшего главы государства в мире — прервала самое длинное правление в истории страны. В Великобритании начался национальный траур, который продлится 10 дней.

Как передает Sky News, после ухода правительницы из жизни принц Чарльз стал новым монархом.

Ожидается, что правительство не начнет каких-либо других дел, если только они не будут срочными, чтобы позволить стране полностью сосредоточиться на похоронах.

Тело Елизаветы II перевезут в Букингемский дворец, где оно, вероятно, останется в течение пяти дней. Крупные спортивные мероприятия, включая футбольные и крикетные матчи, в знак уважения планируется отложить.