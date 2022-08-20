В Великобритании железнодорожники проводят в субботу, 20 августа, очередную забастовку, вторую за три дня. Они недовольны тем, как высокая инфляция, продолжающаяся уже несколько десятилетий, сказывается на их зарплатах.

Невыход на работу десятков тысяч железнодорожников не мог не отразиться на работе железнодорожного транспорта в выходные дни: по расписанию ходит лишь пятая часть поездов, а в некоторых районах страны движение остановлено полностью.

Этим летом стачки проходят в ряде отраслей экономики Великобритании. Занятые в них люди добиваются повышения заработной платы и улучшения условий труда, указывает агентство AFP.

«Мы не можем мириться с тем, что нас запугивают или обманывают, заставляя соглашаться на невыгодные условия для наших членов», — заявил лидер профсоюза железнодорожников, моряков и транспортников (RMT) Мик Линч.

В случае если не будет достигнут компромисс по вопросу повышения заработной платы и улучшения условий труда, возможны новые забастовки, предупредил он. (DW)