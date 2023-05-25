Глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи, которому папа Римский Франциск поручил провести миссию по поиску путей урегулирования в Украине, заявил, что ее целью будет проявление солидарности и облегчение последствий конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что методы миссии будут аналогичны мирной инициативе в Мозамбике, участие в которой кардинал принимал в 1992 году.

«В Мозамбике было именно это: сближение, диалог, связи, множество встреч, что потом привело к (миру). Усилия (в Украине) будут, конечно, в этом смысле. Способствовать тому, чтобы избежать последствий конфликта, содействовать всем надеждам на мир, которые международное сообщество имеет в отношении этого трагического конфликта, — заявил Дзуппи.

Он подчеркнул, что детали миссии планируется рассматривать в конфиденциальном порядке.