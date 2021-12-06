Президент США Джо Байден во время предстоящего разговора с главой российского государства Владимиром Путиным намерен затронуть, помимо Украины, вопросы, касающиеся кибербезопасности и двусторонних отношений. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это будет возможностью для президента подчеркнуть нашу обеспокоенность военной активностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Это также возможность обсудить ряд вопросов, касающихся отношений США и России, включая стратегическую стабильность, кибер- и региональные вопросы», — сказала она. Псаки также заверила, что действующая американская администрация стремится «не вызвать эскалацию в отношениях, а вывести их на более стабильную основу».

«Думаю, что после вступления президента [США] в должность, нашей задачей было не вызвать эскалацию в отношениях, а вывести их на более стабильную основу. Но это, конечно, означает, что мы можем выражать озабоченность, когда она у нас появляется, в особенности, по таким вопросам, как наращивание военных сил на границе с Украиной, которое мы видели», — утверждала пресс-секретарь Белого дома.

На состоявшемся ранее в понедельник спецбрифинге представитель администрации США отметил, что Байден также намерен обсудить с Путиным вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана.