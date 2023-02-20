Министерство внутренних дел и администрации Польши приняло решение ввести запрет на ношение оружия из-за визита в республику президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил на брифинге представитель полиции Варшавы Сильвестер Марчак.

«С 20 до 22 февраля запрещается ношение оружия, в том числе лицам, имеющим его легально», — сказал он.

Марчак подчеркнул, что «это связано с обеспечением безопасности».

Кроме того, по его словам, в связи с визитом Байдена главный комендант польской полиции принял решение направить в Варшаву дополнительные силы обеспечения правопорядка. Как предупредил пресс-секретарь, жителям польской столицы следует подготовится к сложностям, которые могут возникнуть из-за перемещений американского лидера по городу.

По информации польской стороны, Байден прилетит в варшавский аэропорт 21 февраля в 08:30 по местному времени (11:30 по Баку). Из аэропорта он отправится в гостиницу Marriott, где обычно проживают американские лидеры во время визитов в Варшаву. Для всех перемещений президентской автомобильной колонны планируется перекрывать улицы.