В Варшаве возобновились протесты против запрета абортов, несмотря на коронавирус

Польский парламент в среду планирует начать обсуждение спорного гражданского законопроекта о полном запрете в стране прерывания беременности. Так как правящая в республике консервативная партия «Закон и справедливость» в целом поддерживает такой подход, выступающие против запрета абортов общественные организации решили вновь заявить о себе, как это было в 2016 году во время охвативших страну «Черных протестов».

Несмотря на запрет выходить из дома без острой необходимости для противодействия распространению нового коронавируса, активисты во вторник устроили демонстрацию в центре Варшавы. Несколько сотен участников акции в полдень собрались на площади Дмовского, соблюдая социальную дистанцию. Большинство приехали на машинах или велосипедах. На какое-то время движение было полностью заблокировано.

На транспарантах участников демонстрации были размещены лозунги и призывы к властям: «Боритесь с вирусом, а не с женщинами», «У нас на лицах маски, но рты не закрыты».

Полиция при этом ничего не могла сделать. Формально любые массовые акции в Польше запрещены, но демонстрация противников абортов выглядела как непрерывное движение по площади автомобилей и велосипедов. Несколько человек, стоявшие с плакатами в пешеходной зоне, услышали от стражей порядка предупреждение. Некоторых водителей наказали штрафами за немотивированное использование звукового сигнала. (ТАСС)