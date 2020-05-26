В Узбекистане число заболевших COVID-19 достигло 3261

Число случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось еще на 46 и достигло 3261, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 3215, тринадцать пациентов скончались, 2607 выздоровели.

«По состоянию на 26 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3261», — говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из новых 46 случаев, 44 — зафиксировано у лиц, прибывших из-за рубежа, 2 – внутри страны. В понедельник всего был зафиксирован 51 новый случай COVID-19, в воскресенье – 49, в субботу – 79.