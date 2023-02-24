Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль показал танки Leopard 2, которые прибыли в Украину от партнеров.

Как сообщил Шмыгаль в Телеграм-канале, «Леопарды» он встретил вместе с польским коллегой Матеушем Моравецким.

«Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким», — отметил глава правительства.

Шмыгаль также поздравил экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт. «Благодарим наших военных за надежную защиту. Благодарны Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины. За лидерство Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории», — добавил он. (unian.net)