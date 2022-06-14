Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность двух малоизвестных пророссийских партий — «Социалистов» и партии «Справедливости и развития». В понедельник, 13 июня, он частично удовлетворил поданные в мае иски министерства юстиции.

«Информируем о том, что судом частично удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии «Социалисты»; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства», — указывается в размещенном на сайте суда заявлении. Аналогичное заявление опубликовано по решению в отношении партии «Справедливости и развития». Минюст Украины считает данные партии пророссийскими. Решение Восьмого апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде Украины в течение 20 дней со дня обнародования на сайтах Минюста и Верховной рады. (DW)