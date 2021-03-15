В Украине выявили комбовирус

В Ивано-Франковской области выявили новую мутацию коронавируса, которая схожа с британским штаммом. Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан изданию «Вести».

«Это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского», — сказал Рубан.

По его словам, самыми неприятными признаками вируса стали агрессивность, быстрая распространенность и «молодость». Глава Госпродпотребслужбы уточнил, что данные уже направлены в ВОЗ.

| 2021-03-15T21:52:17+04:00 15 марта 2021, 23:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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