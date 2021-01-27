В Украине возбудили уголовные дела против Байдена и Порошенко

В Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и действующего лидера США Джо Байдена. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о якобы вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина со стороны экс-главы государства и действующего американского президента.

Новые дела были зарегистрированы 22 января текущего года, они были возбуждены в связи с иском внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача.

| 2021-01-27T18:27:37+04:00 27 января 2021, 19:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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