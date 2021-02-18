В Украине возбудили дело против российского генерала

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение заместителю министра обороны России, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил, генерал-полковнику Андрею Картаполову. Об этом ведомство сообщило на свое странице в Facebook.

Ему вменяют несколько статей Уголовного кодекса Украины. Речь идет о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «ведение агрессивной войны» а также «нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством».

В СБУ заявили, что в январе-феврале 2015 года Картаполов, находясь в должности начальника Главного оперативного управления — заместителя начальника Генерального штаба ВС России, «планировал и координировал действия подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов». (gazeta.ru)