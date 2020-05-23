В Украине суд вынес приговор за пропаганду войны

Украинский суд впервые с начала вооруженного конфликта на Донбассе вынес обвинительный приговор за пропаганду войны, местная 28-летняя жительница получила три года лишения свободы, сообщает пресс-служба областного управления прокуратуры.

Суд установил, что в 2015-2016 годах 28-летняя жительница города Покровка распространяла в социальной сети «ВКонтакте» текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, что нарушает Конституцию Украины (ria.ru).