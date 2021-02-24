В Украине стартовала вакцинация от коронавируса

В Украине началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной Oxford/AstraZeneca, кампания стартует в Черкасской области. Об этом заявил председатель областной государственной администрации Александр Скичко, передает РИА «Новости».

«Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация. В этот момент получаем 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca», — уточнил он.

Скичко также добавил, что в регионе на 100% готовы к первому этапу вакцинации. По его словам, первым прививку получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.

Первая партия вакцины от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, прибыла на Украину во вторник, 23 февраля. Ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщал, что речь идет о 500 тыс. доз препарата, направленных из Индии.