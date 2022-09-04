Новая волна заболеваемости коронавирусом фиксируется в Украине. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

«Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19, и заболевших», — сказал он в интервью изданию Укринформ, которое опубликовано в воскресенье.

Главный санитарный врач отметил, что увеличивается и число госпитализаций с диагнозом «коронавирусная инфекция». «За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются», — рассказал он.