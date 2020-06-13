В Украине считают минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически «никчемными»

Украина считает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически «никчемными». Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников, сообщают российские СМИ.

«Я абсолютно поддерживаю выводы относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора минских соглашений. Это политические договоренности, это бы не имело ни одного подтверждения, легитимизации ни парламентом Украины, ни Госдумой России»

Резников добавил, что Киев мог бы выйти из минских соглашений, сославшись на их истекший срок. По его словам, последние даты которые записаны в соглашении — это 2015 год.