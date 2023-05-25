Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) переходит на новоюлианский календарь. Решение принято на заседании Архиерейского собора. Об этом в среду, 24 мая, сообщили в ПЦУ.

Это означает, что Рождество ПЦУ будет отмечать 25 декабря (ранее — 7 января), Покров Богородицы — 1 октября (ранее — 14 октября), Крещение — 6 января (ранее — 19 января), День святого Николая — 6 декабря (ранее — 19 декабря), пишет агентство «Интерфакс». По его данным, при этом празднование Пасхи будет соответствовать общеправославному.

Переход должен начаться 1 сентября, при этом за приходами и монастырями, которые этого пожелают, сохраняется право использовать действующий ныне календарь. «Решение — непростое, мы шли к нему долгое время, постепенно, шаг за шагом, и делаем его взвешенно», — отметил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Его еще должен утвердить Поместный Собор, который созывается 27 июля.

«Сейчас юлианский календарь воспринимается как связанный с российской церковной культурой», — отметили в ПЦУ, констатировав, что особо остро вопрос перехода «встал вследствие российской агрессии». Нынешнее решение связано со стремлением к «сохранению и утверждению своей, украинской, духовной идентичности, защите от агрессии «русского мира», добавили в ПЦУ. (DW)