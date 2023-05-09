Министерство иностранных дел Украины назвало аморальным и недружественным шагом приезд лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на парад в Москве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

«Во время мероприятия президент Российской Федерации Владимир Путин, который разыскивается международным правосудием за совершение военных преступлений, оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сел, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий. В ночь перед собранием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить еще больше смертей и нанести еще больше разрушений на украинской земле», — заявили в МИД.

В то же время, участникам была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год подряд участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины.

«Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который щеголяет развязыванием войны в Европе в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг в отношении Украины, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу», — отмечается в заявлении.

При этом, как отметили в МИД, народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. «Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, которое не имеет ничего общего с подвигом победителей над нацизмом», — отметили украинские дипломаты. (unian.net)