США, Украина, Польша и Литва в конце июля проведут крупномасштабные военные учения в западной части Украины, заявили в понедельник украинские вооруженные силы. Это уже вторые за месяц учения с участием Киева и его иностранных партнеров, сообщает Голос Америки.

Учения под названием «Три меча-2021», в которых примут участие более 1200 военнослужащих и более 200 единиц боевого транспорта, пройдут с 17 по 30 июля на Яворовском полигоне во Львовской области.

«Учения «Три меча-2021» создают благоприятные условия для развития и эффективного взаимодействия подразделений государств-партнеров с целью улучшения качества и повышения уровня боевых возможностей», – говорится в заявлении вооруженных сил.

На прошлой неделе США и Украина начали в Черном море и на юге Украины военные учения «Морской бриз», в которых приняли участие военные из более чем 30 стран.