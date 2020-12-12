В Украине отключили от сети первый энергоблок Ровенской АЭС

В Украине первый энергоблок Ровенской атомной электростанции (РАЭС) был отключен от сети, передает ТАСС со ссылкой на украинское государственное предприятие «Энергоатом».

Там уточнили, что причина отключения энергоблока выясняется, и добавили, что он отключился в 12 декабря в 01:43 по местному времени (02:43 мск) в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

На станции продолжает работать в настоящий момент только второй энергоблок с суммарной нагрузкой 430 МВт. На третьем и четвертом энергоблоках ведется планово-предупредительный ремонт.

В «Энергоатоме» отметили, что радиационный фон на станции и близлежащей территории находится в пределах нормы.

Ровенская атомная электростанция находится на северо-западе Ровенской области Украины (aif.ru)