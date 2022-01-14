Глава Совбеза Украины Алексей Данилов утверждает, что Россия крайне с высокой вероятностью стоит за атаками на сайты украинского правительства. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», — сказал он, добавив, что украинская сторона «уверена в этом на 99,9%».

Накануне стало известно, что работа веб-сайтов правительства Украины была заблокирована в результате кибератаки — она произошла в ночь с 13 на 14 января. Стали недоступны сайты МИД, ГСЧС, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минзащиты окружающей среды и Госказначейства.

Кроме того, на странице МИД появилось сообщение на украинском, русском и польском языках, информирующее, что «ваши личные данные были загружены в общую сеть, все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно».

Также перестал работать сайт госуслуг — «Дiя». По данным министерства цифровой трансформации Украины, утечки персональных данных не произошло. Инцидент расследуют СБУ и киберполиция.