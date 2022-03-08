Пока российская армия убивает в Украине мирного населения и детей, международные организации практически ничего не делают.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своем обращении к иностранцам.

Он говорит, что даже ООН, ОБСЕ и Красный Крест спрятались. «Российские солдаты убивают жителей европейской страны. Где ваши ценности и идеалы? Где работа международных организаций, на которые тратятся миллиарды долларов? Где ООН, «Красный крест», ОБСЕ? Они спрятались», — заявил министр.

Он обратил внимание, что в оказавшихся под обстрелами городах есть тысячи иностранцев из Индии, Китая, Турции, стран Персидского залива и они также стали мишенями для российской армии. Это уже война не только против Украины, она затрагивает весь мир.

«Молодые люди находятся в заблокированных российскими войсками городах – Чернигове, Сумах, Херсоне, Мариуполе. Россияне обстреливают эти города. Они фактически ведут войну со всем миром. Даже с теми, кто пытается остаться нейтральным», – заметил Резников.

Глава Минобороны отметил, что никому не удастся остаться нейтральным. Ведь зло не действует избирательно.