В Украине нашли источник возникновения коронавируса

Украина считает, что распространение коронавируса по миру началось после утечки из лаборатории в китайском Ухане. Об этом в эфире «Українського радіо» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он согласился с тем, что вирус впервые появился в Ухане. Однако напомнил, что в городе находится закрытая лаборатория F-4, запущенная в 2015 году. Как он считает, коронавирус появился в результате утечки из этой лаборатории.

«Не надо тут обвинять животных… Мы считаем, что именно оттуда [из лаборатории] произошла утечка»,— добавил Данилов.

По его мнению, китайские власти закрыли город Ухань, потому что понимали, что у них там происходит.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 95 725 человек. При этом вылечились — 53 249 человек, а погибли — 3 285. (gazeta.ru)