Украинская государственная железнодорожная компания «Укрзализныця» анонсировала совместный с платформой UNITED24 благотворительный проект «Билеты к победе» в честь освобождения Херсона. В рамках проекта с 13 ноября можно оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: освобожденный Херсон, оккупированные пока еще Мариуполь, Донецк и Луганск, а также Симферополь в аннексированном Крыму.

«Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации. Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом», — говорится в сообщении компании.

При этом билетами Киев — Херсон, по данным «Укрзализныця», можно будет воспользоваться уже в ближайшее время.

«Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами», — отмечается в сообщении. (DW)