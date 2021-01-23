В Украине издано исследование по азербайджанской литературе

В Киеве впервые опубликовано исследование азербайджанской литературы в украинских книжных фондах (1917-2020). В Киеве в книге «Восточные традиции создания государства» («Східні традиції державотворення»—на украинском—прим.) которое было издано при поддержке ТЮРКСОЙ и приурочено 150-летию выдающегося украинского ученого, востоковеда, тюрколога Агатангела Крымского, впервые опубликовано библиографическое исследование «Азербайджанская литература в украинских переводах (1917-2020)».

Как передает ТАСС, руководитель авторского коллектива книги —кандидат исторических наук Владимир Омельчук.

Книгу предваряют вступительное слово от генерального секретаря ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова, министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева, главы Национального союза писателей Украины Михаила Сыдоржевского и других.

Библиографическое исследование азербайджанской литературы было подготовлено отделом научно-библиографической информации Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского НАН Украины. При подготовке библиографии были исследованы фонды и каталоги НБУ имени В.И.Вернадского, ретроспективные указатели, издания государственной библиографии. Над исследованием работали заведующая отделом международной информации и зарубежных связей Татьяна Арсеенко, Алина Колесниченко, Татьяна Гришина, Анжела Шумилова, Юля Фих. Редактор библиографического исследования — доктор наук по социальным коммуникациям, заведующая отделом научно-библиографической информации НБУ им В.И.Вернадского Татьяна Добко.

«НБУ имени Вернадского — главная библиотека Украины, где собран наиболее полный библиотечный фонд нашей страны. Именно поэтому исследование азербайджанской литературы в украинских переводах имеет исключительно важное значение, поскольку переводы азербайджанской литературы впервые комплексно и систематизировано представлены в библиографии. Есть такие разделы: Литературоведение. Литературная критика; Художественная литература; Произведения отдельных авторов. Коллектив библиотеке проделал титаническую работу, которая облегчит дальнейшие исследования украинско-азербайджанского литературного процесса. Например, данная работа даст возможность желающим получить информацию о том или ином азербайджанском авторе, наличии переводов его произведений на украинский язык, быстро получить эти сведения, а не тратить много времени на исследование огромных библиотечных фондов. Хочу отметить, что совместно с НБУ имени В.И.Вернадского мы уже использовали библиографию в важных литературных проектах. В частности, в 2019 году, когда широкомасштабно отмечалось 650-летие великого мыслителя и поэта Насими, мы совместно провели презентацию исследования «Произведения выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в украинских переводах (в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского)». Благодаря этому исследованию мы смогли ознакомить широкую аудиторию со всеми имеющимися переводами на украинский язык поэзий Насими, проследить роль Насими в литературном процессе между нашими странами за длительный период, ознакомить аудиторию с работами украинских литераторов, которые изучали творчество Насими, и с теми публикациями которые были приурочены ещё 600-летию выдающегося мыслителя и т.д. Искренне надеюсь, что несмотря на пандемию, мы сможем презентовать похожее исследование, посвящённое Низами Гянджеви»,—рассказала представитель в Украине Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.

Также в книге «Восточные традиции создания государства», которая приурочена 150-летию выдающегося украинского ученого и тюрколога Агатангела Крымского, есть ряд публикаций, посвящённых азербайджанской тематике. В частности, «К истокам формирования политико-правового статуса Нахичевани в составе Азербайджана (20-е гг ХХ ст)». Авторы — Владимир Омельчук, Ольга Омельчук; «Азербайджанско-грузинские межгосударственные отношения в контексте формирования национальных и региональных систем безопастности». Автор — Александр Дудник и другие публикации.