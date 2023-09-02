Шевченковский суд Киева арестовал предпринимателя и миллиардера Игоря Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно судебному постановлению, сумма залога для обвиняемого составляет 509 млн гривен. Под стражей бизнесмен пробудет до 31 октября.

Накануне следствие Украины предъявило обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем, Коломойскому. Заседание суда по избранию меры пресечения украинскому олигарху, которого подозревают в мошенничестве и легализации имущества, назначили на вечер 2 сентября.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Игоря Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». До этого местные СМИ информировали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этому не было.