В Азербайджане выявлено еще 77 случаев заражения коронавирусом, 98 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в АзербайджЗа прошедшие сутки выявлено 4 случая смерти от коронавирусаане выявлено 827 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 816 861 человек вылечился, 10 049 человек скончались, число активных больных – 467.

За прошедшие сутки проведено 2 210 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 457 880 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 312 человек.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 144, вторую дозу получили 42 человека, «бустерную» дозу – 103 человека. Число вакцинированных «бустерной» дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 23.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 937 797, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 400 097, вторую дозу получили 4 876 296, «бустерную» дозу – 3 396 463 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус «бустерной» дозой вакцинировался 264 941 человек.