В Ухане ответили на предположения об искусственном создании коронавируса

Человечество пока не располагает необходимыми знаниями для искусственного создания вируса, который по своим характеристикам был бы похож на коронавирус нового типа. Об этом, как передает ТАСС, в интервью Центральному телевидению Китая в субботу заявил глава отделения Академии наук Китая в городе Ухань, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

«Существует большое количество публикаций в научных изданиях. Исходя из моего понимания вирусологии, если говорить об искусственном синтезировании такого вируса, то сейчас нет никаких свидетельств, указывающих на то, что вирус был искусственно синтезирован», — отметил он в опубликованном интервью.

«Некоторые специалисты полагают, если бы такой вирус был искусственно синтезирован, то такие ученые своими знаниями превосходили бы обычных людей. А объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества. Поэтому я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — добавил специалист.

В состав Уханьского института вирусологии входит единственная в Китае лаборатория, сертифицированная по стандарту BSL-4 — наивысшему уровню биологической безопасности. Это позволяет сотрудникам лаборатории исследовать возбудителей наиболее опасных в мире заболеваний.