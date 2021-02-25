В УЕФА прокомментировали информацию о возможном проведении Евро в Англии

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировала на информацию о возможном проведении чемпионата Европы в одной стране.

По информации журналиста Танкреди Палмери, УЕФА рассматривает вариант организации турнира в одной стране из-за пандемии коронавируса. Главным кандидатом на принятие Евро-2020 является Англия.

«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», — приводит слова представителя УЕФА «Чемпионат.com».

Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы.