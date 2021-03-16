В учениях ВС Азербайджана задействованы турецкие беспилотники

В учениях азербайджанской армии задействованы турецкие ударные беспилотники (БПЛА) Bayraktar.

Об этом свидетельствуют распространенные Министерством обороны Азербайджана кадры.

На кадрах запечатлен момент вывода Bayraktar из ангаров, на взлетно-посадочную полосу, контроль и дозаправка.

После необходимых процедур БПЛА были задействованы в маневрах по определению условного противника и передаче информации в контрольные пункты.

Оперативно-тактические учения ВС Азербайджана с участием 10 тыс. военных проходят с 15 по 18 марта. (Агентство Анадолу)