В Twitter может появиться ряд платных услуг

Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг.
По его данным, рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, способами получения дохода могут стать для компании такие функции в соцсети, как «отмена отправки» сообщения.
Также обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.