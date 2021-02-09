В Twitter может появиться ряд платных услуг

Twitter в целях снижения зависимости своих доходов от рекламы рассматривает возможность введения ряда платных функций, сообщило агентство Блумберг.
По его данным, рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, способами получения дохода могут стать для компании такие функции в соцсети, как «отмена отправки» сообщения.
Также обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент или за загрузку более качественных видео.
| 2021-02-09T08:40:37+04:00 9 февраля 2021, 13:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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