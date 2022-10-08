Президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом «новое большое соглашение», и именно этим можно объяснить желание Кремля идти на переговоры.

Об этом заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью CNN.

«Как мы считаем, Путин хочет иметь новое большое соглашение с Западом. Оно отчасти касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос – это новое соглашение между Россией и западным миром», – выразил мнение Калын.

По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце «холодной войны» договоренности между РФ и Западом в представлении Путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Комментируя решение Украины не вести переговоров с Россией, пока ее президентом будет Путин, Калын сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем. При этом он отметил, что, похоже, война РФ против Украины «продлится некоторое время».

«Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесено?»- отметил он.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после попытки аннексии Россией четырех частично оккупированных украинских областей.