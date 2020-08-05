В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter во вторник вечером.

За сутки в Турции было выявлено 1083 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

«Впервые за последнее время разница (в числе случаев заражения коронавирусом — прим. ТАСС) в двухдневной статистике настолько явно проявилась. Мы должны предотвратить тяжелые последствия этих контактов во время праздников и отдыха. Это наша ответственность принимать меры сообща», — отметил Коджа.

Министр ранее отмечал, что люди «в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и во время празднования Курбан-байрама». По его словам, власти обеспокоены тем, что тенденция увеличения числа заболевших, зафиксированная ранее в некоторых турецких провинциях, может охватить всю страну.(ТАСС)