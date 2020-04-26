В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 99 человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 99 человек, общее число жертв заболевания достигло 2 805.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 110 130, за прошедшие 24 часа 2 357 тест на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 3 558 человек, общее число выздоровевших достигло 29 140.(Trend)

| 2020-04-26T20:57:01+00:00 26 апреля 2020, 23:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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