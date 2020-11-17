В Турции ввели комендантский час в выходные дни

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням, а также о закрытии кафе и ресторанов на всей территории страны из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

«В связи с ростом числа случаев коронавируса на заседании кабинета министров принято решение закрыть кафе и рестораны, кроме работы на вынос, а также ввести частичный комендантский час по выходным дням», — заявил Эрдоган журналистам.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки в понедельник, по данным минздрава, составило 3316, умерли 94 человека, это наибольшие показатели с конца апреля. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика.

| 2020-11-17T21:48:30+04:00 17 ноября 2020, 23:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss