В Турции введут в эксплуатацию вторую фазу одного из крупнейших газохранилищ страны — «Силиври», состоящего на балансе государственной компании BOTAŞ.

Церемония сдачи в эксплуатацию энергетического объекта пройдет 16 декабря с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

«Силиври» — первый в Турции подземный газовый комплекс с объемом хранения 3,2 млрд кубометров и производственной мощностью 28 млн кубометров в сутки.

С целью увеличения мощности газохранилища были проведены работы по расширению 18 скважин, установлены дополнительно две платформы над морем.

Таким образом, после введения в эксплуатацию второй фазы мощность объекта увеличится до 4,6 млрд кубометров, а суточная добыча- до 75 млн кубометров.

При таких показателях гигантский объект в состоянии удовлетворить примерно восемь процентов годовых потребностей Турции в природном газе.

В самые суровые зимние дни за счет объекта будет покрываться четверть потребности Турции в газе.

Потребность газохранилища в электроэнергии будет удовлетворяться за счет ветряной турбины установленной мощностью 4,2 МВт.

В то же время продолжаются работы по расширению объема подземного газохранилища «Tuz gölü» с 1,2 млрд кубометров до 5,4 млрд кубометров.

Ожидается, что работы будут завершены в течение двух лет.

С вводом в эксплуатацию объекта емкость хранилищ природного газа Турции достигнет 10 млрд кубометров.